“O Brasil agradece”, diz Bolsonaro sobre morte de Lázaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comemorou nesta segunda-feira (28), através das redes sociais, a morte do “serial killer de Brasília”, Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos.

Bolsonaro realizou duas postagens no Twitter sobre o assunto. Na primeira publicação, o presidente comentou “LÁZARO: CPF CANCELADO!”. Já na segunda, o chefe de Estado agradeceu o trabalho da Polícia Militar de Goiás e afirmou “O Brasil agradece”.

Após mais de 15 dias de buscas, Lázaro Barbosa morreu durante uma troca de tiros com a polícia na região de Cocalzinho, em Goiás. O homem possuía uma vasta ficha criminal, tendo conseguido fugir três vezes da prisão, além de ser acusado de diversos crimes.

Agora, a Polícia Civil de Goiás investiga se o acusado recebeu ajuda para escapar ao cerco dos agentes de segurança por 20 dias.

Confira na íntegra as postagens do presidente sobre a morte do suspeito:

– Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021