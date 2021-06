Número de empresas e organizações cresceu 4,6% em MS

Mato Grosso do Sul ampliou em 4,6% o total de empresas no estado. Em 2010 havia 57.793 firmas e em 2018 esse número subiu para 62.164 em 2018 e para 65.039 em 2019 (4,62% superior ao anterior). A maioria destas (25.154, ou 38,68%) eram do setor de Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas.

Os dados foram liberados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que divulgou ontem (24), o Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) que reúne informações cadastrais e econômicas de empresas e outras organizações formalmente constituídas e distribuição geográfica.

O comércio é, de longe, o dominante, porém, sua participação gradativamente vem diminuindo, caindo de 48,78% em 2010 para 40,74% em 2018, atingindo os 38,68 em 2019. Já o segundo e terceiro lugares ficaram com Atividades profissionais, científicas e técnicas (4493 unidades ou 6,91%) e Transporte, armazenagem e correio (4.153 unidades e 6,39%).

A distribuição dos empreendimentos pelos municípios de MS mostra que os maiores números, em 2019, eram: Campo Grande – 38,43% (24.999), Dourados – 10,43% (6.785) e Três Lagoas – 4,83% (3.128). Na outra ponta ficam Jateí, com 40 e Caracol, com 47. Outra informação que pode ser obtida da pesquisa, é o número de unidades locais – UL. Um empreendimento pode ter mais de uma UL. (Por exemplo, as filiais são unidades locais de uma mesma empresa.)

Em 2019, havia 79.923 Uls em MS. Em 2018 eram 70.679, enquanto em 2010 eram, 64.478. Quando consideradas suas naturezas jurídicas, 67.818 eram Entidades empresariais, 5.435 eram entidades sem fins lucrativos e 670 eram pertencentes à administração pública. Os números, em 2018, foram respectivamente, 64.857, 5.167 e 655.

