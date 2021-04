Novo sorteio da Nota MS Premiada acontece amanhã

Consumidores sul-mato-grossenses que incluíram o CPF na nota, ao longo do mês de março, concorrem nesta quarta-feira, dia 28, pelo Nota MS Premiada, ao prêmio que é de R$ 300 mil, dividido da seguinte forma: R$ 100 mil entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que fazem a quina.

Para saber se foi um dos contemplados basta entrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF.

Só lembrando que, depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, que também está disponível no portal. E o recomendado é que o consumidor faça isso o mais rápido possível, já que a validação dos dados determina a data para o pagamento do prêmio, que acontece sempre nos dias 5 e 20 de cada mês.

Em um ano e três meses de programa, 39 pessoas ganharam o prêmio acertando a sena e 4.841 a quina.