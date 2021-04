Novo programa de e-sports chega com tudo na Tv O Estado MS

Fique atento nas estreias. Para o público interessado no mundo dos esportes digitais, o novo projeto da TV O Estado MS, lança o primeiro episódio neste sábado (24), contando com uma série de entrevistas, informações do mundo nerd e do e-sports. E comandando o novo conteúdo, o apresentador Lucas afonso deu uma sinopse da programação.

”Quero mostrar essa parte dos jogos eletrônicos que muita gente pensa que é brincadeira, mas não é. É uma profissão, com campeonatos e narradores. O programa mostra o desconhecido para alguns e resgata para a nossa realidade. Hoje em dia, estamos muitos isolados e os jogos acabam sendo um refúgio e, em alguns casos, a única forma de interação social.”

No primeiro epísodio, a conversa é com o narrador de campeonato de e-sports Vitor Stoker (@vitorstoker) e com o Matheus Possari (@possari1), dono da plataforma streamer Trovo Live. O foco do bate-papo é no campeonato de Free Fire neste sábado, às 18h (em Brasília) transmitido no site da Trovo.