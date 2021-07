Mulher com perna amputada após acidente morre de Covid-19 no Hospital da Vida

A técnica de enfermagem Valquíria Alves, de 45 anos, uma das vítimas de acidente ocorrido há um mês em Dourados, morreu no Hospital da Vida na manhã desta sexta-feira (9), após ser diagnosticada com Covid-19. Ela estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em estado gravíssimo.

Segundo o site Dourados News, o acidente ocorreu no dia 1° de junho, por volta das 19h30, no cruzamento entre a Avenida José Roberto Teixeira e a Rua Bezerra de Menezes, Bairro Jardim Flórida, região Oeste de Dourados.

Valquíria estava na garupa da motocicleta conduzida pela irmã, a também técnica de enfermagem, Miria Alves, 41, que trincou o tornozelo. As vítimas foram colhidas por um veículo modelo GM Vectra, conduzido por um homem identificado como Paulo.

A vítima teve que amputar parte da perna e estava hospitalizada desde o dia do acidente. Ela contraiu o vírus da Covid na unidade de saúde, com teste confirmado para a doença no dia 23 de junho. Transferida para a UTI e entubada, com 75% dos pulmões comprometidos, ela não resistiu e morreu.

Acidente

Após a colisão, o condutor do veículo, fugiu sem prestar socorro às duas funcionárias do HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados) e se apresentou no 1º Distrito Policial depois de nove dias do ocorrido.

No começo de julho, o advogado que atua na defesa das vítimas, Vilmar Vieira da Rocha, disse à reportagem do Dourados News, que o autor não prestou nenhum tipo de auxílio financeiro e que as mulheres arcavam sozinhas com os custos do tratamento.