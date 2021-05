Novo abatedouro em MS deve gerar pelo menos 100 empregos

A abertura de um novo abatedouro em Novo Horizonte do Sul, município a 338 quilômetros da Capital, deve gerar pelo menos 100 vagas de empregos para moradores de Mato Grosso do Sul. O frigorífico já existe, mas a obra está inacabada.

Com o acordo entre o Governo do Estado e a prefeitura da cidade, a construção será finalizada e equipada com R$ 2,1 milhões do Pró-Desenvolve (Fundo Estadual Pró Desenvolvimento Econômico), administrado pela Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

“Quando nós implementamos o Pró-Desenvolve, que é tocado com recursos que saem do próprio setor industrial, o objetivo era fomentar as atividades econômicas e promover a geração de empregos em todo o Mato Grosso do Sul. Com ele, temos vários investimentos pelo Estado. Agora, em Novo Horizonte do Sul, temos essa obra inacabada de 10 anos que será concluída e equipada para funcionar e gerar empregos. O objetivo é justamente esse, trocar tributos por emprego”, destacou o governador Reinaldo Azambuja durante assinatura do convênio.

Ao assinar o convênio com o Governo do Estado, o prefeito de Novo Horizonte do Sul, Aldenir Barbosa, conhecido como Guga, contou que a demanda por empregos é grande na cidade. “Através dessa parceria temos a oportunidade de concluir uma obra de 10 anos. Esse abatedouro vai gerar de 80 a 100 empregos no município que tem de 4 a 5 mil habitantes. Isso é de grande relevância para gente. Muito obrigado ao governador Reinaldo e ao secretário Jaime. Agora, vamos buscar a conclusão da obra e botar essa unidade para funcionar, garantindo a geração de empregos”, falou.

Conforme a minuta do convênio, os R$ 2,1 milhões serão repassados e parcela única e a prefeitura deve prestar contas da utilização dos recursos.