Nova série sobre “Caso Evandro” reacende discussões sobre o crime

Para quem gosta de um mistério e também procura histórias reais, a GloboPlay acabou de soltar o mais novo documentário sobre o caso Evandro. Nos anos 1990 houve alguns desaparecimentos de crianças, e duas delas foram os meninos Leandro Bossi e Evandro Caetano, em Guaratuba, uma cidade com poucos habitantes até hoje no interior do Paraná. O lugar foi palco de um verdadeiro crime hediondo marcado por reviravoltas que assolam o caso até hoje.

A série é um derivado de um podcast narrado pelo jornalista Ivan Mizanzuk, que assistiu todo o caso pela cobertura da mídia no início dos anos 1990. E foi mais tarde pesquisando e entrevistando os principais envolvidos para montar esta peça que conta com detalhes como cada pessoa nessa história tem interesses dúbios, que tudo é muito estranho, além de ter envolvimento no cenário político da época.

Evandro acordou cedo em uma manhã de 1992 tomou café enquanto jogava minigame, naquele dia chovia bastante e sua mãe que trabalhava em uma escola próxima resolveu deixar o menino dormindo e depois ele iria lhe encontrar. O garoto foi até a escola encontrar a mãe e percebeu que tinha esquecido o minigame e voltou para pegá-lo. Nesse tempo ele desapareceu, logo quando os parentes notam sua falta entraram em contato com as autoridades e iniciaram as buscas.

Essa história, como podemos imaginar, não termina bem. A contagem de caracteres não me permite revelar muito. Mas o corpo do menino foi encontrado alguns dias depois em um matagal revelando um cenário pós morte macabro.

Com ajuda de um primo da vítima alguns suspeitos foram identificados e o resto é uma grande história que merece um olhar mais atento e disposição para compreender, não só como se desenrola uma investigação, mas como a polícia da época tomou decisões questionáveis e como a justiça como um todo funciona no Brasil.

Muito se comenta sobre esse caso até hoje, se digitar “Caso Evandro” em qualquer buscador da internet vão saltar as mais diversas informações e especulações sobre o caso. Nesta semana o principal suspeito do caso, Osvaldo Marcineiro publicou em uma rede social como se sentiu em relação a produção da série e como está hoje depois de ser absolvido do crime.

Não acreditava que poderia ter tantas pessoas boas no mundo ainda, ou simplesmente não acreditava mais na mídia (…) Essa trama diabólica não irá nos afetar mais pois… Somos todos inocentes”, ressalta ele em letras garrafais nesse último trecho.

A série conta com 7 episódios e um especial sobre o menino Leandro Bossi, caso que se encontra sem solução até hoje.

(Filipe Gonçalves)