Nova fase de vacinação contra gripe começa nesta terça-feira com escalonamento de público na Capital

A campanha nacional de vacinação contra a influenza inicia a segunda etapa nesta terça-feira (11). A nova fase, que vai até 8 de junho, é destinada para idosos com mais de 60 anos e professores. Na Capital, segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a imunização será escalonada por faixa etária e vai começar com os idosos de 90 anos para, sucessivamente, atender pessoas com idades menores. A pasta ainda não divulgou como será o atendimento deste público.

A terceira fase de vacinação contempla cerca de 22 milhões de pessoas e vai ocorrer entre 9 de junho e 9 de julho. Nesta etapa estão integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

A campanha começou no dia 12 de abril com a vacinação de crianças entre seis meses e seis anos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mulheres puérperas (que estão no período de até 45 dias após o parto). Pessoas que tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 14 dias para tomar o imunizante contra a gripe. (Com informações da Agência Brasil)