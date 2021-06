Nos serviços essenciais, são 51 atividades que podem funcionar com bandeira cinza

Apesar de restrição, eleições em Sidrolândia e prova da OAB ocorreram normalmente

A partir deste domingo (13), até o próximo dia 24 de junho, está em vigor a nova classificação do mapa de risco para infecções por COVID-19 para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Entretanto, apesar das regras mais restritivas, algumas atividades foram mantidas, como as eleições em Sidrolândia e a prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Conforme o boletim epidemiológico, de sábado (12), o Estado registrou o segundo maior número de mortes diárias pela doença, com 73 pessoas. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, chegou a falar sobre a prova da Ordem durante a live da última sexta-feira (11). Segundo ele, o governo definiu a prova presencial como de caráter essencial. “Está no rol dos essenciais”, afirmou.

Segundo a OAB, em Campo Grande são 2,1 mil inscritos. E, justamente para evitar aglomerações, a entrada será escalonada, por ordem alfabética, em três horários: às 10h30 (horário de MS) será a entrega dos candidatos com iniciais do nome de A a G; às 11 examinandos com iniciais do nome de H a N; e às 11h30 com as iniciais do nome de O a Z.

Já as eleições de Sidrolândia para escolha do novo prefeito, conforme o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), foi mantida porque essa era a segunda tentativa; a primeira já havia sido adiada por conta da pandemia, e caso ocorresse um novo adiamento o prejuízo seria maior.

O pleito começou às 7h em 20 seções eleitorais e contaria com 99 urnas eletrônicas, além de 40 reservas. A votação vai até as 17h, com previsão de um resultado às 19h.

Confira o que abre e fecha nesta semana

Em relação aos órgãos públicos, o decreto traz as especificações do que pode ser exercido presencialmente, como por exemplo: saúde; segurança pública; defesa civil; assistência social nas residências inclusivas e nas casas-abrigo; infraestrutura; compras e contratações de bens e serviços; fiscalizações tributária, sanitária e outros serviços indispensáveis.

Com isso, o atendimento presencial na Central do IPTU, da Prefeitura de Campo Grande, na Rua Arthur Jorge, 500, segue normalmente nos próximos dias, das 8h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira. Mas, para garantir maior segurança, desde o dia 1º de junho estão disponíveis os canais digitais e o atendimento por telefone, inclusive por WhatsApp, pelo (67) 4042-1320.

No governo, Procon, Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e as quatro unidades de Rede Fácil da Capital, suspenderam o atendimento enquanto vigorará o novo decreto. No caso do Detran, o atendimento segue mantido, inclusive com a realização de testes práticos e teóricos, nos municípios que não estão com bandeiramento cinza.

De acordo com a nova situação epidemiológica, sete cidades estão classificadas na bandeira laranja, de grau de risco médio, 29 foram colocadas na bandeira vermelha, de risco alto, e 43 subiram para a bandeira cinza, que é o grau de risco extremo. Nas cidades com a cor cinza, incluindo Campo Grande, o toque de recolher é das 20h às 5h, e a lista de serviços essenciais publicada junto com o novo decreto inclui 51 atividades que podem funcionar, entre supermercados, transporte coletivo, bancos, lotéricas e até igrejas e academias. A venda de bebidas alcoólicas está permitida apenas no sistema delivery.

