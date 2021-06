Nos próximos meses, Campo Grande deve receber mais três pontos de drive-thru para vacinação

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) está em tratativas para a abertura de mais três pontos de vacinação por meio de drive-thru em Campo Grande, e entre os locais que devem servir de apoio para a imunização contra a COVID-19 está o Shopping Bosque dos Ipês na Capital. A previsão é de que, ainda este mês, a aplicação da vacina passe a ser realizada também na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), que fica na Avenida Tamandaré, por meio desse sistema.

No fim do mês de maio, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, havia afirmado que a expectativa era abrir o drive-thru na universidade até a primeira quinzena de junho, mas houve atraso e o motivo do adiamento da abertura não foi informado. Amanhã (16) está previsto para ocorrer uma reunião entre UCDB e a Sesau para acertar os detalhes da ação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, outro ponto de drive-thru para a vacinação deverá ser implantado no Batalhão Logístico do Exército, no bairro Taveirópolis. Além disso, existe ainda a possibilidade da abertura de mais um local no Shopping Bosque dos Ipês, no bairro Parque dos Novos Estados. Porém, não há data definida para o início do funcionamento dos dois lugares.

Apesar da previsão de abertura de novos pontos de vacinação contra a COVID-19, o que preocupa é a falta de doses. A Capital ficou três dias sem abrir novo calendário de vacinação porque o município estava com o estoque zerado e aguardava o envio de uma nova remessa por parte do Ministério da Saúde. De acordo com o “vacinômetro”, Campo Grande tem 36,51% da população vacinada com a primeira dose.

Drive-thru de Dourados

Não é só Campo Grande que busca pela abertura de novos pontos para vacinação contra a COVID-19. Em Dourados, uma parceria entre a prefeitura e a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) possibilitou a implantação de um drive-thru que vai funcionar no Pavilhão de Eventos Dom Teodardo, na Avenida Coronel Ponciano, que fica no Parque dos Jequitibás. O local começou a funcionar na segunda-feira (14).

Segundo a prefeitura do município, até o fim da tarde de ontem (15), o drive-thru se aproximava da marca de mil doses aplicadas. Porém, a segunda maior cidade do Estado também sofre com a escassez de vacinas e, se uma nova remessa não chegar ainda hoje (16), o local pode amanhecer fechado nessa quinta-feira (17).

Texto: Mariana Ostemberg