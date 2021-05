No MS, domingo é de tempo firme com máxima 36°C

Com predomínio de sol, a previsão do tempo em Campo Grande neste domingo (16) é de céu claro com temperaturas entre 19°C a 29°C. O tempo firme predomina em toda a região do Mato Grosso do Sul.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem em gradativa elevação no período da tarde. Os termômetros podem chegar a máxima 36°C em algumas regiões do Estado e de 15°C. É o caso das cidades no extremo norte e centro-sul.

O domingo será de grande amplitude térmica e baixa umidade do ar nas horas quentes do dia para os sul-mato-grossenses. A variação está estimada entre 70% a 20%.

