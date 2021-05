No Limite: Ariadna rebate comentário de Íris Stefanelli sobre prostituição e gera debate

No segundo episódio do reality “No Limite”, exibido pela TV Globo na última terça-feira (18), a influenciadora Íris Stefanelli afirmou à Ariadna Arantes que ela teve opções antes de se prostituir. Indignada, a modelo rebateu o comentário e discutiu feio com a parceira de equipe.

O assunto teve início quando a primeira eliminada do BBB 11 declarou que a realidade de transexuais e negras no Brasil, não é nada fácil. Irritada com o comentário da loira sobre a experiência que ela não vivenciou, a gata demonstrou irritação com a colega de grupo.

Na visão dos internautas, o programa mostrou a ‘verdadeira face’ de Íris. “Estou chocado com a escrotidão dessa mulher, que ridícula”, disse um rapaz. “Nossa, que coisa mais feia, como pode…ela não está na pele das trans”, falou a segunda pessoa.

“Deveria ter ficado com a boca calada”, apontou mais uma. Em tempo, Ariadna em entrevistas fora do do confinamento, já havia afirmado que quando estava na prostituição, pode perceber que não é uma tarefa nada fácil e de diversas dificuldades. “As pessoas me perguntam. Mas, mesmo se estivesse fazendo programas, não estaria passando por cima de ninguém, mexendo com a vida de ninguém. Estaria ganhando o meu dinheiro. Não vou ficar glamourizando, porque é uma vida difícil, sei que é uma experiência que já vivi muito na minha vida. Não é fácil”, argumentou. (com informações do Observatório G)