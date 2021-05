No Jardim Parati, ladrão de baterias é detido por caminhoneiro e preso

Jonathan Damazio Costa, 27, foi preso em flagrante tentando roubar baterias de caminhões na madrugada de quarta-feira (12). O suspeito foi detido por uma das vítimas que assistiu o crime pelas câmeras e viu dois homens colocando a bateria dentro de um Fiat Uno cinza na rua Alceu Amoroso Lima, esquina com a rua da Doçura, região do jardim Parati, sul de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, testemunha relata que sua esposa escutou os cachorros latindo e ficou em alerta por volta de 4h30. Ao perceber o crime, a vítima saiu para fora de casa e começou a gritar, sendo que, Jonathan caiu tentando fugir e ficou detido pelo dono do caminhão até a chegada da Polícia Militar. O segundo suspeito conseguiu fugir correndo.

No local, os policiais encontraram dentro do veículo do suspeito outras sete baterias veiculares, possivelmente produto de roubo. Na sequência, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, indiciado por furto qualificado mediante o concurso de pessoas.