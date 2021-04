No Jardim Batistão, mulher não denunciava agressor por vergonha e medo

Em 2015, Cirilo foi preso por esfaquear segurança numa loja do shopping de Campo Grande

Rafael dos Santos, Vulgo ”Cirilo”, 33, morreu na manhã deste sábado (10), durante uma briga na casa da ex-mulher, que sofria violência doméstica há anos. A mãe da mulher agredida, informou que Ana Alice conviveu com o rapaz por aproximadamente quatro anos, tendo duas filhas no relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, sua filha sofreu violência doméstica durante o relacionamento e que não denunciava Rafael por medo e vergonha. Ela com seu pai e dois irmãos, que estavam trabalhando na hora que o autor pulou o muro da residência.

Possivelmente utilizou sua bicicleta para escalar, arrombando a porta onde estavam Ana Alice, suas duas filhas e sua irmã, que estavam dormindo durante o episódio. Com as informações da perícia criminal, foi apurado que Rafael estava decidido em matar sua esposa por acreditar que ela estava com um homem na casa.

Conhecido como “Cirilo”, ele tinha passagens policiais, por violência doméstica e roubo, e já cumpriu pena no regime fechado. Em 2015, foi preso por esfaquear segurança em loja de shopping de Campo Grande. Na época, tinha 15 registros de crimes em seu nome.