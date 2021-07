NO FLAGRA: Motorista confessa carga de 770 KG de drogas

A polícia se atencipou e apreendeu um carregamento de 770 quilos de maconha antes de serem ocultados junto a carga de óleo vegetal. O motorista da carreta confessou que armazenava a droga em um contêiner.

A Polícia Civil, descobriu o fato por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) após investigação que apontava que o motorista de uma carreta destinada ao transporte de óleo vegetal estaria ocultando maconha dentre essa carga. Por volta das 19h desta quinta-feira (1º de julho) a equipe da DEFRON, estava monitorando o local de moradia do indivíduo quando identificou a entrega de substância ilícita.

Com a comprovação do crime, os policiais entraram no imóvel localizado no Bairro Green Ville, em Dourados, e identificaram que dentro de um container, instalado na garagem, havia dezenas de fardos de maconha.

O motorista entregou todo o esquema que faria. Ele ainda revelou que a maconha seria transportada até o Estado de São Paulo. No local também foi apreendido um automóvel GM Spin, onde foi transportada a droga.