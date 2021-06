No exemplo da Capital, Corumbá ignora Prosseguir e também reabre comércio

A prefeitura de Corumbá publicou um novo decreto na última terça-feira (15) autorizando a reabertura do comércio. O texto foi publicado no Diário Oficial do município e contrária as determinações do programa Prosseguir, que tem medidas mais duras para frear o contágio por Covid-19.

A gestão municipal destacou a “necessidade de busca pelo equilíbrio e razoabilidade das ações administrativas de combate ao COVID-19”.

Corumbá está entre as cidades com bandeira cinza e neste patamar, a determinação do governo do Estado é que apenas as atividades consideradas essenciais funcionem. O novo texto feito pela prefeitura da cidade reclassifica o município para a bandeira vermelha. A medida vale até 24 de junho.

A justificativa para a mudança é que “não houve alteração substancial nos itens avaliados pelo Comitê Gestor Prosseguir, sendo identificada, por conta disso e após análise mais detalhada pela equipe do Município, a possibilidade de manutenção na bandeira vermelha”.

A análise feita pelo município leva em conta que a cidade vizinha, Ladário, está na bandeira vermelha, “sendo certo que sua demanda hospitalar da cidade é absorvida por Corumbá, devendo ser reconhecido o mesmo tratamento para ambos, dada a proximidade existente e fluxo constante de munícipes entre ambos”.

Capital

Nesta semana, a prefeitura de Campo Grande soltou um decreto que reclassifica a cidade para a bandeira vermelha, permitindo a abertura do comércio. A Capital também está classificada como bandeira cinza no Prosseguir.

A atitude da prefeitura motivou uma nota do governo do Estado em que responsabilizou os prefeitos pelas consequências provocadas pela Covid-19.