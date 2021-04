NO ESPAÇO: Golpe Clean se lança em Campão com clipe inovador

Cada um estava fazendo o seu som, quando a música certa surgiu de Lil Kong e Fish. Eles mostraram para um amigo, Arizera, e a conspiração musical começou em Campão. Dali foram até um produtor e criaram a banda Golpe Clean. A ideia é lançar uma música por mês, mas este número pode dobrar. Depois da música “Novo Jeans” que passa das 21 mil visualizações no Youtube mais 14 foram criadas pelo trio, oito já foram gravadas. O mais recente lançamento é “Congelado”, com mais de seis mil visualizações.

Arizera, Fish e Lil Kong são os artistas e Bruno Piva o produtor musical, editor e animador de vídeo . Piva produz e todos vêm com ideias para pensarem juntos. O último vídeo tem animações 3D. “Foi uma coisa meio doida. A gente estava pensando em coisas mais simples, nada elaborado. Tinha uma ideia de animações 3D loopada, que fica sempre a mesma animação a música toda que é parte do refrão. Foi surgindo mais ideias e abracei e produzi em uma semana. Pensamos tudo junto”, conta.

O produtor confessa ser uma realização muito grande pra ele. “O primeiro tipo de música que comecei a escutar quando era criança foi rap, sempre fui fã e nunca parei de escutar rap, tive minhas bandas e sempre como baterista tentei incluir o estilo de bateria do rap nas melodias pop/rock “, revela. Hoje Piva consegue produzir todas as ideias que ele e a banda tem sem barreiras ou ‘regras’. “A gente testa muita coisa e sempre tenta fazer algo diferente. Isso é o mais legal. Faz com que a sensação de produzir com eles seja muito foda, então me sinto muito bem”, diz.

Wilson de Souza Ferreira Junior, 25 anos, é o nome de batismo de Fish. Para ele, Golpe Clean é a própria vida. Fish conta que o som, “Novo Jean”, saiu como algo necessário sem ter ideia do futuro. Arizera ouviu esta composição de Fish e Kong e tudo começou a mudar. No dia seguinte pediu pra participar da música. “Gravamos no celular, a gente sabia que a música era boa. Fomos no Ari e mostramos a música. Ele ouviu com atenção e no outro dia seguinte pediu pra participar da música com algo que tinha escrito. Topamos. Depois pensamos onde iríamos produzir e aí entrou nossa engrenagem: o Piva. Passou uma semana e passamos a escrever muito juntos. As ideias batiam bem legal, Todos curtiram muito. Pensamos que precisávamos fazer um grupo e surgiu a Golpe Clean”, lembra Fish.

A meta para Congelado é passar de 30 mil visualizações. “A ideia é 10 mil a cada som . Ficou bem profissional. Precisa muito disso. Em Campo Grande sentimos falta deste tipo de trabalho. Já fiz parte de muito grupo. De cinco ou seis e nunca entendia porque não dava certo ao mesmo tempo que me perguntava porque não desistia logo. Assim que surgiu a Golpe Clean vi que era feeling. Nada é forçado. Você precisa do aprendizado para que o feeling aconteça. É incrível fazer parte dessa banda”, pontua Fish.

Zona Sul de Campo Grande

Arisley Melo, 26 anos, é o nome no RG de Arizera. Ele detalha que a Golpe Clean nasceu ali no meio da pandemia em 2020, na região sul da cidade. “Eu moro no Paulo Coelho Machado, o Lil mora no Colibri e o FISH nos predinhos da Homex aqui no fundo do Paulo Coelho. Somos amigos já tem alguns anos”, lembra Ari.

O som é pop/trap, mas cada um tem uma influência. Ari mesmo é do meio Pop Punk, Rock Hardcore e com muita referência do Pop também. O fish tem o Trap dentro dele. “Ele é o real trap”, afirma Ari. Já o Lil é mais do Boombap e R&B. “Falando em nicho fazemos Trap! Mas sempre colocamos a identidade de cada um dentro de cada música. Essa junção de coisas, referências, estilos é o que faz a gente ter essa sonoridade, que pra mim é um Trap/Pop”, avalia.

Sobre Congelado, Ari pensa estar rolando massa demais. “A galera aceitou legal o som, a proposta! Acabamos de bater 6k no YouTube! A gente quis fazer algo diferente do que a cena da cidade já tinha apresentado antes. Nós três e o Piva gostamos muito dessas coisas em 3D então decidimos fazer um trampo assim. Sou suspeito de dizer, mas pra mim é o trampo mais maneiro que já fiz em toda minha vida!”, revela Ari.

Então, não é surpresa quando Ari aponta Golpe Clean como a realização de um sonho. Ainda mais ele que já foi baterista, guitarrista, baixista e até vocalista. “A conexão que nós quatro temos juntos é absurda!! A união que existe entre a gente é diferente de tudo o que já tive em outros projetos!!! Então pra mim fazer parte dessa banda com o fish, Lil e o Piva é uma realização de sonho que a cada lançamento se torna mais real ainda”, finaliza.

Carlos Lenon Gaspar Martins, 20 anos. Esta é a identificação para a família de Lil Kong. O mais novo da banda também tinha o sonho de montar sua própria banda. Para ele fazer isso e viver de música são as metas da vida. Oo é coletivo já que todos os integrantes da Golpe Clean o têm. “É uma da melhores coisa que já me aconteceram”, desta Lil. Ele acredita que “Congelado” está dando muito certo porque além da música boa o fazer algo bem fora do que a cena da cidade já tinha apresentado antes conta bastante. Fiquem atentos:

