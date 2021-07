O repórter Itamar Buzzatta foi convidado a participar nesta sexta-feira (2), das atividades do Corpo de Bombeiros de Campo Grande fazendo homenagem ao Dia do Bombeiro, data especial comemorado no Brasil em 2 de julho.

Em conversa com o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, Coronel Djan Leite contou sobre a criação da categoria no Estado e como eles cresceram até agora. Veja o vídeo completo no nosso Facebook e compartilhe.