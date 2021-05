No centro da cidade, ladrão de loja de roupas é preso em flagrante

Reginaldo Soares da Silva, 44, foi preso em flagrante, na noite terça-feira (25), tentado furtar uma loja de calçados localizada entre as ruas Dom Aquino e a rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, o suspeito furtou peças de roupas do estabelecimento e fugiu correndo no sentido da rua 13 de maio, onde foi contido pelos policiais que estavam patrulhando pela região. Com ele, foi encontrado uma peça de roupa ainda com a etiqueta, um short na cor verde, no valor de R$ 69,99 .

De acordo com uma testemunha, o ladrão havia arremessado outras roupas furtadas na calçada próximo a loja tentando dispistar os policiais. Durante a abordagem o indivíduo reagiu e foi necessário uso de força e algemas. Reginaldo carregava uma tesoura pequena sem ponta.