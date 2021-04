Nascidos em abril recebem hoje primeira parcela do auxílio emergencial

Entre os aprovados no auxílio emergencial e que são nascidos em abril e que não fazem parte do Bolsa Família recebem nesta terça-feira (13) a primeira parcela do benefício. O valor fica disponível na poupança digital da Caixa até 12 de maio, quando serão liberados os saques em dinheiro e transferências.

Na próxima quinta-feira (15), é a vez dos nascidos em maio; e, no domingo (18), os de junho. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril. Os pagamentos da primeira parcela do benefício, para todos os públicos, vão até 30 de abril.

Ao todo, 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O calendário de pagamentos foi divulgado pelo governo na semana passada (veja abaixo).

Calendário de pagamento para o público em geral (1ª parcela):

• Nascidos em janeiro: 06/04 (terça-feira)

• Nascidos em fevereiro: 09/04 (sexta-feira)

• Nascidos em março: 11/04 (domingo)

• Nascidos em abril: 13/04 (terça-feira)

• Nascidos em maio: 15/04 (quinta-feira)

• Nascidos em junho: 18/04 (domingo)

• Nascidos em julho: 20/04 (terça-feira)

• Nascidos em agosto: 22/04 (quinta-feira)

• Nascidos em setembro: 25/04 (domingo)

• Nascidos em outubro: 27/04 (terça-feira)

• Nascidos em novembro: 29/04 (quinta-feira)

• Nascidos em dezembro: 30/04 (sexta-feira)

Calendário de saque em dinheiro (1ª parcela)

• Nascidos em janeiro: 04/05 (terça-feira)

• Nascidos em fevereiro: 06/05 (quinta-feira)

• Nascidos em março: 10/05 (segunda-feira)

• Nascidos em abril: 12/05 (quarta-feira)

• Nascidos em maio: 14/05 (sexta-feira)

• Nascidos em junho: 18/05 (terça-feira)

• Nascidos em julho: 20/05 (quinta-feira)

• Nascidos em agosto: 21/05 (sexta-feira)

• Nascidos em setembro: 25/05 (terça-feira)

• Nascidos em outubro: 27/05 (quinta-feira)

• Nascidos em novembro: 01/06 (terça-feira)

• Nascidos em dezembro: 04/06 (sexta-feira)