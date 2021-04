Não foi dessa vez: jovem leva cinco tiros, não morre mas está internado em estado grave

Um jovem identificado como Guilherme Parra Valério, de 24 anos está internado em estado grave após sofrer um atentado e levar cinco tiros na frente de casa na noite deste domingo (11) no bairro Estrela Porã, em Dourados. O rapaz foi atingido com dois tiros na cabeça, um na perna, ombro e costas.

Segundo informações policiais, Guilherme estava em frente a residência na companhia de três amigos quando dois homens chegaram em uma motocicleta, um deles desceu e disse “ninguém corre”, e em seguida, efetuou os disparos com uma pistola calibre nove milímetros.

O grupo não obedeceu e correu, e a vítima chegou a correr cerca de 100 metros para tentar fugir, mas acabou sendo alcançado. Guilherme acabou caindo no cruzamento das ruas Demeciano Pereira de Matos com a Ataíde Leitão.

O jovem foi socorrido e levado para o hospital em uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ainda não se sabe o que motivou o crime, e até o momento ninguém foi preso. (Com informações do repórter Itamar Buzzatta)