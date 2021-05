“Hoje está tendo uma grande luta médica. Na área da medicina está havendo uma revolução em relação ao tratamento e não existe tratamento precoce para o Coronavírus”, garante o vereador Dr. Victor Rocha (PP). Médico mastologista, ele é vice-presidente da Comissão da Saúde e presidente das comissões de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo, além da Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo da Câmara Municipal de Campo Grande. (ASSISTA AQUI A LIVE COMPLETA)

Em live do Jornal O Estado MS, o médico também tratou da aquisição de ambulância para a Santa Casa e da construção da Casa Rosa e Casa Azul, além disso o especialista afirmou que estes kits COVID existem em um grupo de médicos que defendem esse tratamento preventivo ou curativo. “Só que quando você pega a hidroxicloroquina e compara com o placebo, que é uma água com açúcar, que é uma farinha, a efetividade não se mostrou na redução da mortalidade, ou seja, então isso é o que a gente segue”, destaca. (VEJA O Trecho no fim da matéria)

É justamente a linha que o Ministério da Saúde, de acordo com o vereador, está revendo porque hoje se sabe da não eficácia do protocolo anterior que tinha hidroxicloroquina e Azitromicina para todo mundo. “São medicamentos excelentes, mas na maioria dos estudos não têm eficácia. Se fosse muito simples, o mundo inteiro usaria hidroxicloroquina e não teríamos 400 mil mortes no Brasi”, declarou Victor Rocha.

Assim, ele reforça que não existe essa história de tratamento médico precoce a partir dos sintomas. “O que tem evidência que reduz mortalidade é a terapia com antibiótico, oferta de oxigênio por causa do comprometimento dos pulmões. Corticóides como a dexametasona, salvam vidas e diminui a mortalidade. Tem também a enoxaparina que evita trombose e são medicações provadas na literatura”, explica.

Vacinas sem contraindicações

“A gente sabe que pode ter efeitos colaterais como toda vacina e depois passa. O objetivo da vacina é que a substância seja colocada para gerar anticorpos. Em qualquer tipo de vacina o objetivo é induzir anticorpos . No caso do Coronavírus são vacinas confiáveis. Algumas não previne de pegar, mas sim as formas graves e a mortalidade. A nossa estratégia em Campo Grande foi adequada, mas não foi suficiente e ampliou a rede para todos os hospitais e comprou-se leitos de particulares”, avaliou. Assim, ele destaca que não existe contraindicações com bebidas alcoólicas após tomar vacina.