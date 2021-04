Na Vila Belmiro, Corinthians enfrenta Santos pelo Paulistão 2021

Na noite deste domingo (25), o Corinthians enfrenta o Santos na Vila Belmiro pelo Paulistão 2021. A partida, válida pela oitava rodada, tem início marcado para às 20h e contará com a transmissão do Canal Premiere. Atualmente, o Coringão ocupa a primeira colocação do Grupo A no Estadual, com 18 pontos.

Timão pronto!

Na véspera do duelo contra o Santos, o Corinthians realizou a última atividade no CT Dr. Joaquim Grava. Após o aquecimento, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o elenco foi ao Campo 3 (Roberto Rivellino) para um trabalho tático comandado pelo técnico Vagner Mancini. O treinador também promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe.

Na última sexta (23), o elenco e a comissão técnica realizaram exames RT-PCR para detecção de COVID-19 e os resultados foram negativos. No domingo (25), todos os envolvidos na partida também passarão por testes antígenos para a identificação de coronavírus.

Oito atletas que iniciaram a partida diante do River Plate-PAR fizeram trabalho interno e não foram relacionados para o jogo: Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Fagner, Camacho, Luan, Otero e Jô.

Jemerson é o novo reforço do Corinthians até 2021

Na história do confronto entre Corinthians e Santos, a equipe do Parque São Jorge leva vantagem. De 339 jogos até hoje, foram 132 vitórias, 98 empates e 109 derrotas. Foram 588 gols marcados pela equipe corinthiana, e 511 sofridos. (com Agência Esporte)