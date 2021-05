Na malandragem, homem que furtou carro, após pedir “test-drive” é preso

Um homem de 49 anos foi preso nesta quinta-feira (6) por ter furtado um veículo Fiat Strada, após pedir um “test drive”. A prisão foi feita graças ao trabalho em conjunto da Polícia Civil de Bataguassu e a Polícia Civil de Andradina-SP.

Segundo informações policiais, no dia 05 de abril deste ano, o suspeito pediu para experimentar o veículo, alegando que possuía interesse em comprá-lo. No entanto, após experimentá-lo na companhia de um funcionário do dono do veículo, aproveitou-se do momento em que estava sozinho dentro do veículo e fugiu com o mesmo.

No momento da prisão do suspeito, policiais civis de Andradina localizaram o veículo, o qual será restituído ao proprietário.

O suspeito também responde por furto qualificado ocorrido na cidade de Nova Andradina, oportunidade em que teria subtraído várias cabeças de gado.

O inquérito policial será finalizado no prazo legal encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, sendo que o suspeito permanecerá preso preventivamente à disposição da justiça.