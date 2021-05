Na lanterna, Aquidauanense “se entrega” e dispensa nove jogadores

A diretoria do Aquidauanense decidiu na manhã de segunda-feira (3) a dispensa nove jogadores. Na rede social, o primeiro a confirmar o desligamento é o goleiro Zé Augusto em postagem no seu instagram particular.

A Rádio Aquidaweb informou que além dele os jogadores também dispensado são: zagueiro Bruno, lateral Rodolfo, meias Magé, Jefferson Paulista e Pedro e os atacantes Léo Mineiro, Leandro e Dieguinho.

O presidente do time, João Garcia revelou que o time não tem mais condições de conseguir na luta pelo título e por isso precisa diminuir as despesas do clube. Nesta quinta-feira, o Aquidauanense enfrenta o Comercial, às 15h, no Morenão, jogo que foi prorrogado por 24 horas.