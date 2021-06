Na estação menos chuvosa da década, Pantanal já tem 80% das propriedades afetadas

Na segunda-feira (7), o Gerente de Recursos Hídricos do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Leonardo Sampaio, participou da reunião da Sala de Crise da Bacia do Paraná realizada pela ANA e também com a participação de técnicos do CEMADEN, CPRM, ONS (Operador Nacional do Sistema) e representantes dos governos e órgãos ambientais dos seis estados brasileiros percorridos pela bacia (Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal).

Os dados climatológicos apresentados na reunião apontam que não há indicativo de possibilidade de melhora nos próximos meses e mantêm-se vigentes as orientações e recomendações da Resolução nº 77/2021, publicada pela ANA no Diário Oficial de 1º de junho, com a Declaração de Situação Crítica de Escassez Quantitativa de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraná até 30 de novembro de 2021.

Conforme os dados da ANA, a Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai é a bacia com maior capacidade instalada de geração de energia hidroelétrica do país, com 57 grandes reservatórios, sendo Itaipu o de maior capacidade instalada, com 14.000 megawatts. Cerca de 1/3 da população brasileira vive nessa área, sendo, portanto, a bacia com maior demanda por água.

Na reunião, foi informado que o chamado “uso não consultivo” já está sendo prejudicado pela estiagem, como a geração de energia hidrelétrica, turismo e lazer e navegação na Bacia do Rio Paraná. Uma das propostas no momento, para garantir a geração e energia e condições de navegabilidade em alguns trechos, é de que sejam feitos esforços conjuntos para a manutenção do nível dos reservatórios em pelo menos 15% de sua capacidade.