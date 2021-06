Na corrida pela imunização, municípios prometem vacinar população até julho

Japorá, Cassilândia e Jaraguari estão próximos da meta de 90% do público de risco

Seis meses após o início da vacinação contra a COVID-19, a corrida no processo de imunização vai ficando cada vez mais acirrada, com municípios se destacando pelo bom desempenho. Japorã lidera a lista e até agora, a prefeitura já imunizou mais de 94% do grupo de risco.

Atualmente, abriu calendário vacinal para pessoas com 18 anos ou mais e despontou como a cidade de Mato Grosso do Sul que imunizou o maior percentual da população geral com a primeira dose. Do outro lado da moeda, Caracol e Alcinópolis seguem longe da meta de aplicar 90% da vacina no grupo de risco.

Segundo informou o município, a intenção é vacinar 100% da população com, pelo menos, a primeira dose do imunizante até o fim de julho. “Pretendemos, se tivermos os imunizantes disponíveis para nosso município, atingir 100% da população no máximo no mês de julho”, afirma Fábio Emborana, secretário municipal de saúde, que pontua que mesmo com o bom rendimento na imunização o município não afrouxou as regras as regras contra o novo coronavírus.

De acordo com dados da SES (Secretaria de Estado de Governo), em Japorã, 4.774 pessoas já receberam a primeira dose, o que representa 94,05% das pessoas que fazem parte do grupo de risco e 51,65% do total da população de 9.243 pessoas.

Na segunda posição da lista está Cassilândia, que já vacinou 50,10% do total geral da população, mas sai na frente no índice entre pessoas do grupo de risco, com 94,15% do grupo já imunizado com a primeira dose, um total de 11.002 moradores de um total de 13.009.

Em Jaraguari, a aplicação de 534 doses separa a cidade da marca de 90% das pessoas do grupo de risco imunizadas com a primeira vacina, índice que a prefeitura pretende atingir até o fim deste mês.

“Estamos correndo atrás. Pegamos o que sobrou das doses e estamos indo em assentamentos e comércios”, afirma Edson Rodrigues (PSDB), prefeito da cidade com 7.265 habitantes. Com bom desempenho, a prefeitura ampliou a vacinação para moradores com 18 anos ou mais e adolescentes com comorbidades.

Até agora, 3.326 moradores de Jaraguari já receberam a primeira dose da vacina, 86,16% do grupo de risco. Outros 1.424 já completaram o ciclo vacinal. Na comparação com a quantidade de moradores da cidade, 45,78% do total da população já foi vacinada com a primeira dose.

Para o prefeito, a proximidade com Campo Grande foi fundamental para o bom resultado. “Temos 19 assentamentos e grande parte das pessoas moram neles e em Campo Grande. Acredito que de 30% a 40% das pessoas aproveitaram para vacinar , na capital”, avalia.

Na “lanterninha” da SES, está Itaquiraí, que vacinou apenas 81, 87% das 9.807 pessoas do grupo prioritário e 33,80% da população de 21.376 moradores. Completam a lista dos piores colocados, Caracol e Alcinópolis, nesta última, uma das cidades que se recusaram a cumprir medidas restritivas da bandeira cinza do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia). Ambas imunizaram pouco mais de 34% da população.

Na capital, até agora, 384.344 campo-grandenses receberam a primeira dose e 136.094 a segunda, apesar disso, a marca de 90% de imunizados ainda não foi alcançada e o município tem 80,91% do público prioritário vacinado. Destaque nacional, Mato Grosso do Sul vacinou mais de 1.467.607 milhão de pessoas. 38,13% recebeu a 1ª dose do imunizante e 14,11% tomaram as duas doses.

Governo espera resposta da Janssen

Governo do Estado de MS espera que o Ministério da Saúde dê uma resposta até amanhã (23) sobre o pedido de um quantitativo maior da vacina da Janssen. Além dos 38,4 mil doses que o estado tem direto, a secretaria está pleiteando 126 mil doses e ainda as 50 mil doses que os Estados Unidos mandará a mais. A ideia é vacinar a população acima dos 18 anos dos 13 municípios da faixa de fronteira.

(Clayton Neves e Rafaela Alves)