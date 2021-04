Na Capital, homem é morto a tiros na frente de casa

Vítima questionou suspeito sobre mensagens enviadas para namorada

Homem de 30 anos, identificado como Cristiano Mendes Rodrigues, foi morto a tiros após ter um desentendimento com outro homem devido a mensagens suspeitas encontradas no celular da namorada, uma jovem de 17 anos. O crime ocorreu na noite de sábado (10), na região da Vila Margarida, em Campo Grande.

De acordo com o boletim, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h43 para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, a polícia encontrou o corpo de Cristiano no chão, gravemente ferido. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, porém não resistiu.

Para os policiais, a jovem relatou que Cristiano questionou algumas mensagens que ela teria recebido de outro homem. A menor afirmou que não conhecia a pessoa e em seguida Cristiano entrou em contato com a mesma para tirar satisfação.

Após a ligação, o suspeito foi até a casa da vítima onde realizou um disparo para o alto. Cristino saiu até a frente da residência e foi baleado na cabeça e pescoço.

O autor fugiu e até o momento não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.