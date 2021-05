Na Capital, crianças mostram que yoga não é só para adultos

Conheça os benefícios dessa prática para os pequenos

O yoga é uma prática e filosofia milenar indiana que trabalha corpo e mente. Através de exercícios posturais e de respiração, o yoga traz diversos benefícios para a saúde como a melhora do condicionamento físico, concentração e redução de estresse. A atividade ainda é bastante associada aos adultos, porém um projeto de Campo Grande decidiu mostrar que os pequenos também dão conta do recado quando o assunto é fazer yoga.

“A prática ainda é um pouco mal interpretada, rodeada de maus-olhares, certos julgos e alguns preconceitos que não foram superados. Quando a colocamos no mundo infantil isso fica um pouco mais complicado”. A fala é da educadora, instrutora de yoga e idealizadora do projeto Allegro Brinquedoteca, Paula Fernanda Rosa, 25 anos.

Conhecida como “tia Paulinha”, a profissional dá aulas de yoga há dois anos para crianças de diversas idades no espaço Allegro Brinquedoteca, localizado no bairro Monte Castelo, na Capital. Seguindo a metodologia “Yoga com Histórias”, as lições intercalam momentos de concentração e atividade por meio de narrativas lúdicas e posições físicas, conhecidas como asanas.

Paula Fernanda explica como funciona o método e a aplicação dele nas aulas que acontecem duas vezes por semana. “A metodologia utiliza uma linguagem bem lúdica. A história é um alimento pra alma da criança e é uma forma maravilhosa de expressão, então esse contexto lúdico consegue conversar com a criança. As histórias trazem situações desagradáveis e boas para que elas possam se identificar com algum personagem simbolicamente”, inicia.

Em relação às posições, que muitas vezes podem exigir habilidade e equilíbrio, a educadora afirma que a metodologia permite à criança não se sentir pressionada. “O lema central do yoga com histórias é a ideia do melhor possível que vai além dos movimentos, além de tentar se equilibrar no tapete e ficar firme. Quando trabalhamos esse conceito, a criança não se sente exigida, ela consegue se soltar mais, vivenciar todo o seu potencial e superar os seus limites”, comenta.

Benefícios do yoga para crianças

O yoga pode ser um grande aliado no processo de aprendizado, contribuindo nos estudos e impactando a saúde mental e física da criança. Alguns outros benefícios dessa prática são: melhora e prevenção de desvios posturais; ajuda no controle da agitação mental; ensina a lidar com as emoções, promove equilíbrio e clareza; autoconhecimento e fortalece a psique.

Além desses exemplos, a instrutora de yoga menciona outras vantagens dessa atividade. “Os trabalhos de respiração, relaxamento, meditação, permitem que a criança realmente possa se entender e permitir. A partir disso, ela começa a pensar sobre as coisas que antes ela não dava importância, consegue entender, escutar os sentimentos e pensamentos”, enfatiza.

Dar maior importância aos sentimentos e reflexões é justamente um dos propósitos dessa prática milenar. Paula Fernanda conta mais sobre essa filosofia e o modo como ela é trabalhada na Allegro Brinquedoteca. “O yoga tem um leque extremamente longo e multifacetado, então nas oficinas voltadas para as crianças nós vamos trabalhar uma atenção plena e principalmente formar valores íntegros consigo mesmo, com o outro e nosso meio em comum”, diz.

Yoga como uma atividade para todos

Como mãe e profissional, Paula admite entender que muitos pais ainda têm resistência em ver o yoga como uma atividade infantil. Para aqueles que têm filhos e estão receosos, ela garante que o yoga é uma atividade que pode ser experimentada e aproveitada em qualquer idade.

“Queria deixar claro que o yoga é para todos que se sintam capazes, plenos em experimentar, descobrir o corpo, a relação com o seus pensamentos, ter um momento verdadeiro consigo mesmo e se sentir, explorar. Não há vínculo algum na prática do yoga para crianças com o teor religioso. Nós não temos o intuito de modificar a crença da criança. O que é realmente trabalhado é a saúde do corpo, a saúde emocional”, finaliza.

