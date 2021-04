Na Capital, 80 condutores são flagrados bêbados em blitz

A operação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) flagrou ao decorrer de cinco dias diversos condutores dirigindo sob efeito de álcool na Capital. O chefe do setor de Fiscalização de Trânsito do órgão, Otílio Ruben Ajala Júnior, informou que das 1.439 abordagens realizadas, 80 foram de condutores alcoolizados.

No sábado (24), um condutor terminou sendo preso após negar realizar o teste de bafômetro e protagonizar uma cena de resistência. O fato ocorreu após um teste de triagem constatar positivo para alcoolemia. Um motorista de aplicativo, que seguia sem passageiros, também foi preso depois do teste apresentar 0,51 mg de álcool por litro de ar.

O balanço aponta que cerca de 32 CNH’s foram recolhidas e cinco veículos foram apreendidos.