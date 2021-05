MÚSICA: Esplanada Ferroviária recebe edição de vertentes sem público

“Essa percepção como artista mesmo sem ter o público já alguma coisa. Estamos sentindo tanta falta do palco. É uma oportunidade para esse reencontro com o som, com os músicos, com a luz e já é um recomeço”, reflete o idealizador do projeto Vertentes, Jerry Espíndola, que chega a sua terceira edição neste sábado (8), na Esplanada Ferroviária.

São dois shows de 50 minutos separados, mostrando as nuances e faces da música de Campão e de Mato Grosso do Sul. Na primeira apresentação é um encontro do Blues com o MPB/POP com Karla Coronel e o consagrado Zé Pretim.

A realização é da Engepar (cachês) e Prefeitura Municipal de Campo Grande (estrutura de palco, som, luz e transmissão). Jerry destaca que este é o objetivo do Projeto Vertentes: fazer essa mistura.

“Misturar todos os gêneros dentro de um projeto só. Foi assim que ele foi concebido e as duas primeiras edições foram por aí. A terceira continua nesta onda”, explica. Funciona de maneira simples: “a galera se inscreve, a gente separa as vertentes e depois monta a programação sempre com duas vertentes diferentes para fazer estes encontros”, pontua Jerry.

Confira a programação completa:

08 de maio – Karla Coronel e Zé Pretim

22 de maio – Paulo Góes e Jane Jane

05 de junho – Dois Tons e Luis Àvila

19 de junho – Carlos Lima e Geovana Juno

03 de julho – Bia Blanc e Black Pool

17 de julho – Érika Espíndola e Juninho MPB

31 de julho – Vitória Queiroz e Os Alquimistas

07 de agosto – Caliandra e Lutano

04 de setembro – Ana Cabral e Valem Tons & Chorões

18 de setembro – Ju Souc e Alien Sputinick

02 de outubro – Giane Torres e Alfas MCs

16 de outubro – Márcio Armôa e Gessy & Rivo Trio