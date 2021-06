Mulher é ferida e escapa de estuprador antes do crime no bairro Vida Nova

A Polícia Militar montou uma força-tarefa com aproximadamente 16 policiais

Enquanto as autoridades atendiam o caso da mulher estuprada e agredida, outras mulheres testemunharam que também foram alvos do suspeito, pouco antes de 21h30, na região do bairro Vida Nova.

Segundo informações, o autor intimidou uma mulher com uma faca no pescoço e tentou levá-la para o interior de uma escola, para abusá-la. Entretanto, a vítima conseguiu escapar graças a um guarda que monitorava o imóvel. Momentos depois, o autor invadiu a residência de outra mulher, de 54 anos, e a estuprou violentamente por horas.

Buscas pelo autor

A Polícia Militar montou uma força-tarefa com aproximadamente 16 policiais na manhã desta quinta-feira (24), para tentar encontrar o estuprador na região.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)