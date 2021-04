Mulher tenta defender filha e é esfaqueada pelo marido

Um homem matou a própria esposa durante briga por um cartão de crédito neste sábado (24), no município de Coxim Sonora. Viviane Oliveira de Jesus foi morta a facadas e a filha de 12 anos presenciou a morte da mãe. Segundo relatos da adolescente à polícia, o casal começou discutir, Leomar Bezerra de Souza ficou irritado e começou a agredir a menina.

Desesperada, Viviane pegou uma faca e foi para cima marido, foi quando o autor tomou a faca e aferiu vários golpes. Logo depois do crime os policiais encontraram o homem na rua, correndo a pé, com as pernas sujas de sangue. O corpo foi encaminhado para o Imol de Coxim e o homem preso em flagrante.