Mulher esfaqueia marido para proteger filho de 17 anos

Homem de 47 anos foi esfaqueado pela esposa de 37 anos na tarde de ontem (10), em Sidrolândia, a 71.4 km da Capital. A mulher cometeu a agressão para proteger o filho do casal, um jovem de 17 anos.

De acordo com informações do Sidrolândia News, o homem sofreu ferimentos nas costas, braços e foi socorrida por um vizinho que o levou ao hospital local.

Para os policiais, a mulher confessou o crime e disse que minutos antes pai e filho teriam tido um desentendimento. Os dois estavam bebendo na frente de casa com algumas pessoas quando o jovem entrou e relatou para a mãe que estaria sendo ofendido pelo pai na frente dos vizinhos.

A esposa seguiu até o local onde o marido estava e disse que não era para ele tratar o menino daquela forma. Em seguida, o pai teria entrado dentro de casa e ido até o banheiro onde o rapaz estava tomando banho.

Neste momento, segundo relato da esposa, o homem passou a dar socos no rosto e no corpo do rapaz. A mulher relatou que para proteger o menor ela pegou uma faca e desferiu os golpes no marido.

A mulher e o filho foram levados pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil.