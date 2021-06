Mulher encontrada morta com tiro no ouvido teve assassinato encomendado pelo esposo

Uma mulher identificada como Zuleide Lourdes de 57 anos, encontrada sem vida com um tiro no lado direito do ouvido no último final de semana, teve a morte encomendada pelo próprio marido. Segundo informações da Polícia Civil de Dourados, o esposo da vítima teria articulado o assassinato em razão de problemas conjugais.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e além dele mais outras três pessoas também foram detidas pelo crime de homicídio qualificado por emboscada e motivo torpe. Outros envolvidos foram uma mulher de 56 anos, conhecida como mãe de santo e conselheira espiritual do mandante, ela teria atraído Zuleide para o local do crime em uma suposta proposta de trabalho de investigação particular.

Ainda de acordo com informações da equipe policial, um jovem de 25 anos, filho do autor que foi capturado na cidade de Jaciara no Mato Grosso quando tentava fugir, teve a função de segurar a criança que estava com a vítima, um garoto de sete anos, sobrinho Neto de Zuleide e estava acompanhando a tia no dia do fato. Já o quarto envolvido, um homem de 32 anos, funcionário do mandante, foi a pessoa que teria efetuado o disparo encostado que matou Zuleide.

Os policiais aprenderam a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, o cartão com o numero do chip que teria feito contato com a vítima e foi encontrado na casa de um dos investigados e as roupas dos envolvidos utilizadas no dia do crime com marcas de sangue. Durante os interrogatórios todos os envolvidos confessaram o crime e revelaram os tramites do plano.