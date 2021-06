Mulher encontra maconha no quarto do irmão, morto por covid-19

Mulher de 39 anos acionou a polícia após sentir um forte cheiro de maconha no apartamento do irmão, 37 anos, que morreu de covid-19 no Hospital da Vida, em Dourados. A descoberta do ilícito ocorreu nesta sexta-feira (04) quando a mulher foi até o local buscar documentos para a liberação do corpo.

Conforme informações da polícia, a mulher estava no apartamento, localizado na rua João Correa Neto no Jardim São Pedro, quando entrou no quarto e sentiu o cheiro da droga. Em seguida ela procurou a delegacia onde relatou os fatos para os policiais que se deslocaram até o endereço.

No imóvel, a equipe da polícia militar encontrou sete pacotes de skunk debaixo da cama. A droga totalizou 2,7 quilos.

O caso foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados.