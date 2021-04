Mulher é presa por roubar sabão em pó da vizinha

Após roubar o sabão em pó da vizinha, uma mulher de 53 anos foi presa pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Costa Rica, município a 327 quilômetros da Capital. Além do sabão em pó, ela roubou outros materiaisde limpeza e roupa. Ocaso aconteceu no último final de semana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, após notar o sumiço de alguns objetos, a vítima instalou câmeras de segurança em sua residência, que flagraram sua vizinha furtando uma caixa de sabão em pó, um chinelo e um pano de prato.

Com as imagens e a informação de que a autora seria vizinha da vítima, o SIG da Polícia Civil de Costa Rica foi até a casa onde a suspeita reside. Na manhã desta segunda-feira (19), a vítima identificou a autora do crime.

Os policiais encontraram os objetos furtados na casa da autora. A mulher confessou o crime e devolveu os produtos roubados, ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Costa Rica.