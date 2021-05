Mulher é presa em flagrante com 370g de cocaína no Jardim Noroeste

Uma mulher, de 23 anos, foi presa na noite de domingo (23), flagrada pela Polícia Militar com 370 gramas de cocaína numa casa da rua Barbacena, região do bairro Noroeste, extremo norte de Campo Grande.

Segundo informações, uma equipe Batalhão de Choque da Policia Militar avistou um casal conversando numa varanda da residência naquela noite. No mesmo instante, o homem fugiu correndo para um matagal com medo da policia.

Em seguida, as autoridades pararam no local e encontraram a droga com a suspeita que restou no local. Além disso, foi apreendido duas balanças de precisão e muitos pinos utilizados para preparar a droga.

Aos policiais, a autora disse ter sido presa no mês de Abril e que estava devendo R$ 35 mil reais por conta da perda da droga e que teria que continuar vendendo drogas para quitar a dívida. Acesse também: Cassems muda local de drive-thru da vacinação contra covid-19

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)