Mulher é atropelada e socorrida com escoriações para o hospital da Santa Casa

No início desta quinta-feira (17), por volta de 6h30, uma mulher foi atropelada próximo ao cruzamente entre as ruas 15 de Novembro com a Guia Lopes, na região do centro de Campo Grande.

Segundo informações a vítima foi encaminhada com escoriações para o hospital da Santa Casa. No local, uma UR (Unidade de Resgate) e uma viatura de Corpo de Bombeiros atenderam o caso e prestaram os primeiros socorros.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)