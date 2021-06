Mulher é agredida por irmãos após cobrar dívida

Moradora da Vila Vargas, distrito de Dourados, registrou ocorrência na manhã deste sábado alegando ter sido agredida por três pessoas, sendo eles todos seus irmãos. O motivo seria a cobrança de dívida de pouco mais de dois mil reais.

De acordo com o Dourados News, a vítima (30) estava em casa quando seus irmãos chegaram por volta das nove horas de hoje, instante que ela cobrou um de seus irmãos, de 27 anos, a dívida no valor de dois mil e trezentos reais. Foi então que ele ficou nervoso e teria a agredido com tapas no rosto, puxão de cabelo e ainda a derrubou a no chão com um soco na nuca.

A vítima disse ainda que os outros dois irmãos, sendo homem de 22 anos e mulher de 26, também passaram a agredi-la até o momento em que seu esposo chegou e impediu o ato. OS três agressores saíram do local tomando rumo desconhecido.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados.