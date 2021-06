Mulher coloca fogo em cômodo com irmão e cunhada dentro

Um jovem de 20 anos foi acusada de tentativa de homicídio pelo irmão e a cunhada, de 17 e 14 anos, respectivamente, após atear fogo na residência onde mora com o menor, na Rua 8, Jardim do Bosque, em Dourados. O caso ocorreu na noite de sábado (5).

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou os feridos até o Hospital da Vida. Conforme o registro na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) realizado na manhã desta segunda-feira (7), após receberem alta na unidade de saúde, a acusada e o irmão tiveram discussão.

Pouco tempo depois da briga, os menores estavam no quarto, quando a mulher entrou e ateou fogo no colchão.

Com o cômodo incendiado, o rapaz estourou a janela e saiu do local com a namorada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e logo em seguida realizou o encaminhamento das vítimas ao HV com diversos ferimentos.

Após a denúncia pela tentativa de homicídio, o caso será investigado.