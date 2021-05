MSI 2021: paiN Gaming vence na estreia no torneio de LoL

A paiN Gaming fez a sua estreia no MSI 2021 com vitória em cima da Istanbul WildCats, time da Turquia na tarde desta quinta-feira (6). Os brasileiros voltarão a jogar na sexta-feira (7) contra a PSG Talon.

A Wildcats já conseguiu o First Blood logo no level 1 após iniciarem em cima do brTT, atirador brasileiro. A equipe também conseguiu uma boa jogada na top lane, ocasião em que o StarScreen garantiu dois abates em uma tentativa de dive da paiN.

A equipe turca continuou focando o brTT, que já estava com três mortes antes mesmo dos oito minutos.Pouco a pouco a WildCats foi ampliando sua vantagem em abates, que também se convertia em objetivos e torres. O jogo parecia bem encaminhado para os turcos, até que aos 23 minutos a paiN fez uma ótima luta e conseguiu o Ace, deixando o jogo mais parelho.

A equipe brasileira também ficou com o primeiro buff do Barão e usou ele para assumir a liderança do jogo, abrindo a base inimiga e deixando o Nexus exposto. Aos 38 minutos a paiN garantiu o Ace e estreou no MSI 2021 com vitória.

(Com informações Maisesports)