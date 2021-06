MSGÁS vai investir R$ 50 milhões em novo gasoduto que vai da capital até Dourados

Projeto foi debatido, ontem, na Semagro e já está em execução

A MSGÁS (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul) discutiu com representantes do Governo Estadual, Assembleia Legislativa e o município de Sidrolândia, projeto de expansão de sua rede de distribuição de Gás Natural, com investimentos da ordem de R$ 50 milhões. O gasoduto partindo de Campo Grande, passará por Sidrolândia, Maracaju até chegar a Dourados.

O encontro aconteceu na tarde de segunda-feira e contou com a presença do diretor- -presidente da Companhia, Rui Pires dos Santos, e o diretor técnico e comercial, Bernardo Prates, o titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, o secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel, e os deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia Legislativa de MS) e Gerson Claro, para um encontro com a prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, para tratarem de um projeto que deve resultar em ao menos R$ 50 milhões em investimentos para a região.

“Estamos falando da implantação em Sidrolândia de uma estação de redução secundária de Gás Natural, para atender a primeira fase do ramal sul, que deve levar o Gás até o município de Dourados, passando ainda por Maracaju e Rio Brilhante”, explicou Rui.

O presidente da Assembleia destacou que a implantação de um novo ramal de gás deve atrair indústrias para a região. Já o deputado Gerson Claro afirmou que a sociedade de Sidrolândia vive uma grande expectativa com a chegada do gás natural. “Isso deve atrair, certamente, novas empresas e novos negócios para o município”, afirmou Eduardo Riedel, durante o encontro.

Para o titular da Semagro, a implantação de um ramal da MSGÁS em Sidrolândia, oferecendo uma energia limpa, eficiente e econômica, ‘muda a atratividade do município’.

O diretor técnico da companhia explicou que o projeto do novo ramal já está em execução, e que será necessário que o município possa destinar uma área em seu entorno para abrigar a estação de redução.

Vanda Camilo e representantes da Companhia continuarão a discussão para definição da área, etapa fundamental para ampliação do fornecimento de gás natural em MS.

“Comunicamos que a MS Gás vai construir um gasoduto ligando Campo Grande a Sidrolândia. Esse projeto integra o ramal Campo Grande- -Dourados, na fase 1 vamos fazer até Sidrolândia. A cidade já tem a demanda levantada, a indústria será atendida e também todo comércio. Mostramos à prefeita o quanto Sidrolândia ganha em termos de desenvolvimento, ao ter mais uma opção disponível de energia. O que precisamos agora é de uma área de 10 mil metros quadrados para instalar a subestação. A partir daí o gás pode ser transportado em caminhão às cidades próximas, ou mesmo aos postos de combustíveis de Sidrolândia, até que se implante a rede de abastecimento”, explicou Verruck.

O gás é visto como importante fator de desenvolvimento dentro da estratégia do governo do Estado de fomentar a indústria no interior de MS. A ideia é levar o combustível às regiões sul e norte, que estão fora do traçado do gasoduto, para tanto implantando ramais ou fazendo o transporte em caminhões.

O primeiro passo é levar o gasoduto até Sidrolândia para, numa segunda fase, chegar a Dourados passando por Maracaju e Rio Brilhante. Em cada uma dessas cidades será construída uma subestação que suportará a conexão de outros ramais servindo as cidades do entorno.

“A prefeita vai nos apresentar alternativas de área para sediar a subestação, a MS Gás fará a avaliação, já temos o projeto básico, o próximo passo é concluir o projeto executivo e começar a execução. Está totalmente aprovada, muito brevemente teremos o gás chegando a Sidrolândia”, completou.

(Rosana Siqueira)