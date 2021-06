MS vê aumentar chance de ter só uma vaga na Série D em 2022

Com a derrota e desclassificação do Aquidauanense para o Rio Branco (ES), na fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro, Mato Grosso do Sul tem grandes chances de perder a segunda vaga no torneio em 2022. Isso se deve ao fato da classificação do GAS (RR) e do Tocantins (TO) para a fase de grupos da competição, o que pode resultar na queda da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) no ranking das federações da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Atualmente a FFMS se encontra na 23ª colocação, 126 pontos a mais que a FRF (Federação Roraimense de Futebol), e 247 à frente da FTF (Federação Tocantinense de Futebol). E, com isso, a FFMS pode cair para o 25° lugar e, consequentemente, perderá uma vaga na Série D.

A Série D sofreu mudanças em 2016, quando teve um aumento na quantidade de clubes no campeonato, o qual passou de 40 para 68 participantes. No ano passado, a CBF realizou novas mudanças no torneio, e criou a fase preliminar para que os segundos representantes das oito federações com pior posicionamento no ranking disputassem quatro vagas a fim de avançar para a fase inicial. Em 2022, as quatro federações com pior posicionamento na tabela passarão a ter apenas uma vaga na competição.

Com isso, o Dourados, vice-campeão do Sul-MatoGrossense 2021, não irá participar do torneio, tendo a vaga apenas o campeão Costa Rica. Para que isso não aconteça, o Águia Negra tem de avançar, pelo menos, até a terceira fase da Série D atual. Além disso, os times de Rondônia, Roraima e Tocantins, terão de ser desclassificados antes do Rubro-Negro.

‘Clubes daqui não têm projeto’, diz FFMS

O vice-presidente da FFMS, Marco Tavares, disse ontem (31) que a situação é complicada, e que o Águia Negra terá o mesmo caminho do Aquidauanense na competição. “Os times daqui não têm investimento, o Mirassol investiu R$ 12 milhões no clube para avançar para a Série C. As equipes daqui não têm projeto para isso, não adianta ficar reclamando, os clubes precisam de organização e solução monetária”, afirmou o dirigente. O Mirassol foi campeão da Série D no ano passado.

Para Tavares, a FFMS deverá mudar a forma de indicar os clubes para o campeonato. Atualmente, as duas vagas são do campeão e vice do Estadual e, segundo o dirigente, devem disputar aqueles que têm condições técnica e financeira de participar e avançar de série no campeonato. “Para nós, é melhor que Mato Grosso do Sul tenha apenas uma vaga e termos um projeto bom para subir para a Série C, do que ter duas vagas e não chegar a lugar nenhum.”

O Azulão entrou em campo no domingo (30), contra o Rio Branco (ES), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Região Metropolitana da Grande Vitória. As redes só balançaram no segundo período. Marcos Vinicius marcou no primeiro minuto. O segundo gol foi contra, aos 24 minutos, quando Jaime tentou tirar a bola da área e mandou direto para o gol.

A Capa-Preta se classifica para o Grupo 6, junto com o Águia Negra. A equipe de Mato Grosso do Sul estreia na competição contra o Boa (MG) no sábado (5), às 16h (de MS), no Estádio Dilzon Melo, em Varginha, a 319 km de Belo Horizonte (MG). (Texto: Alex Nantes)