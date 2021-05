MS ultrapassa um milhão de vacinados contra a Covid-19

Mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o Estado até esta quinta-feira (10), é o que revela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na tarde de hoje. A campanha de imunização contra o vírus, teve início dia 18 de janeiro e recebeu em 24 remessas, 1.199.010 doses da vacina de três laboratórios diferentes: AstraZeneca, Coronavac e Pfizer.

Ao todo, já foram aplicadas 1.002.641 de doses, sendo 684.587 de D1 e 318.054 de D2, conforme dados do Vacinômetro MS. Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a marca representa um fato histórico para Mato Grosso do Sul. “Isto mostra que somos eficientes na logística de distribuição e aplicação de doses. Mostra o quão queremos atingir a nossa meta de vacinar a nossa população o mais rápido possível. Para nós, estarmos à frente, é um evento histórico. Acredito que estamos marchando com muita velocidade para vencer este enfrentamento à Covid-19”.

Expectativas

O secretário espera que até setembro de 2021, o Estado consiga atingir o percentual de 70% a 80% dos sul-mato-grossenses vacinados contra a Covid-19. “Este é o nosso desejo, mas precisamos lembrar que as vacinas são encaminhadas pelo Ministério da Saúde para que os estados e municípios possam avançar nos seus esquemas vacinais. Assim, dependemos da disponibilidade de doses enviadas por eles”.