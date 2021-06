MS ultrapassa 300 mil casos e mais de sete mil mortos por covid-19

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou neste sábado (05), através do boletim epidemiológico que Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de 300 mil casos de coronavírus, diante da inclusão de 2.152 casos registrados nas últimas 24 horas. Foram também registradas mais 41 mortes somando 7.072 vidas perdidas.

Ao todo, 300.243 sul-mato-grossenses foram infectados pelo vírus desde o começo da pandemia. Destes, 21.487 estão em isolamento domiciliar, 1.330 estão hospitalizados, sendo 771 em leitos clínicos e 559 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O total de recuperados figura em 270.354.

As cidades com maior incidência da doença são Ivinhema, Naviraí, Dourados, Chapadão do Sul, Vicentina, Fátima do Sul, Três Lagoas, Costa Rica, Água Clara, São Gabriel do Oeste, Corumbá.

A ocupação de leitos global da macrorregião de Campo Grande é de 112%, de Dourados, 91%, de Três Lagoas, 84%, de Corumbá, 96%.