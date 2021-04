MS tem domingo de céu nublado com previsão de chuva

Com céu parcialmente nublado em grande parte das regiões do Mato Grosso do Sul, a previsão do tempo neste domingo (18) indica possibilidade de chuva no setor norte.

No Estado, os termômetros registram temperaturas entre 17°C a 34°C. Já na Capital, a mínima está estimada em 21°C e a máxima em 29°C.

Hoje, a umidade relativa do ar pode variar entre 35% a 90% ao longo do dia. O vento fica fraco a moderado em todas as regiões com possibilidade de rajadas nos setores oeste e norte.

Confira a previsão completa no mapa: