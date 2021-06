MS tem 1.252 internados por covid-19 e mais de 250 a espera de leitos

No Mato Grosso do Sul, 257 pessoas estão à espera de leitos para tratamento da covid-19. Com 1.252 internados, conforme boletim desta sexta-feira (11), a lista de espera continua alta.

Através da live do Governo do Estado, o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende realizou a atualização sobre os sul-mato-grossenses que aguardam liberação de leitos clínicos e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ocupação dos leitos

Conforme o boletim da SES, a macrorregião de Campo Grande está com 104% de ocupação; Dourados 93%; Três Lagoas 94%; Corumbá 96%.