MS soma quase 400 óbitos por coronavírus de pessoas com idades entre 30 e 39 anos

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram que o coronavírus tem feito vítimas cada vez mais jovens em Mato Grosso do Sul. Pacientes com idades entre 30 e 39 anos correspondem a 4,9% dos casos, ou seja, 381 mortes nessa faixa etária, do total de 7.767.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (19), foram registrados mais 48 óbitos no Estado, seis pacientes faziam parte dessa faixa etária, desses, quatro possuíam comorbidades e dois não tinham doenças relatadas.

Desde o início da pandemia, a Covid-19 também fez vítimas nas seguintes faixas etárias: 60-69 (1.868 – 24,1%); 70-79 (1.764 – 22,7%); 50-59 (1.443 – 18,6%); acima de 80 anos (1.368 – 17,6%); 40-49 (834 – 10,7%); 20-29 (96 – 1,2%); 1-9 (6 – 0,1%); 10-19 (5 – 0,1%) e um ano (2 – 0,1%).

Mato Grosso do Sul contabiliza 322.445 infectados, desses, 298.473 são considerados recuperados e 15.177 estão em isolamento domiciliar. Outros 1.028 permanecem hospitalizados, sendo 508 em leitos clínicos e 520 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O Estado já registrou 906.581 notificações, 572.186 foram descartadas e 4.516 amostras estão em análise no Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul). Outros 7.434 casos estão sem encerramento pelos municípios. Texto: Jessica Beatriz D.N.