MS registra mais 73 mortes e 1.766 casos de Covid-19 em 24h

Foi contabilizado mais 73 mortes por covid-19 e novos 1.766 casos confirmados na manhã deste sábado (12), registradas nas últimas 24 horas em Mato Grosso do Sul. No total, o Estado já tem 7.439 pessoas que morreram da doença desde o fim de março do ano passado e 312.392 contaminados.

A taxa de ocupação global de leitos na região de Campo Grande, que disponibiliza 332 vagas em UTI é de 108%, a maior do Estado, seguida por Dourados, com 97% dos 175 leitos ocupados. Três Lagoas e Corumbá disponibilizam 60 e 27 vagas respectivamente, com ocupação de 97% e 96%.